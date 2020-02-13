В Раде заслушали отчет Сытника

Фото: отчет Артема Сытника в Раде (rada.gov.ua)

Отчет касался деятельности НАБУ за второе полугодие 2019 года

Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в четверг, 13 февраля, во время своего заседания заслушал отчет директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника о деятельности возглавляемого им органа в течение предыдущих шести месяцев (II полугодие 2019 года). Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, Сытник сообщил, что в течение второго полугодия 2019 года 84 лицам было объявлено о подозрении (за весь 2018 год было 79 подозреваемых).

"Среди привлеченных к ответственности бывшие и нынешние народные депутаты, руководители государственных предприятий, судьи, чиновники... По тем делам, которые расследовались во втором полугодии 2019 года, добровольно возмещено 37 миллионов гривен. Две сделки на сумму более двух миллиардов гривен по искам НАБУ признаны недействительными и эти решения вступили в силу", - сказал глава НАБУ.

"Всего по делам, которые сейчас находятся в производстве НАБУ, расследуется более чем 220 миллионов гривен убытков и более половины из них приходится на одно известное дело, касающееся "ПриватБанка", по нему ведется активная работа", - добавил чиновник.

Кроме того, Сытник отметил, что 20 ноября 2019 года, в связи с окончанием следственных полномочий Генеральной прокуратуры, более 200 дел было передано НАБУ, что значительно усилило нагрузку на следователей.

Напомним, в Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника.

Как писало РБК-Украина ранее, Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что выполнил свою миссию. Глава НАБУ напомнил, что у него нет права переизбрания и "рано или поздно эта история завершится".