У Раді заслухали звіт Ситника

Фото: звіт Артема Ситника в Раді (rada.gov.ua)

Звіт стосувався діяльності НАБУ за друге півріччя 2019 року

Комітет парламенту з питань запобігання і протидії корупції у четвер, 13 лютого, під час свого засідання заслухав звіт директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника про діяльність очолюваного ним органу протягом попередніх шести місяців (ІІ півріччя 2019 року). Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, Ситник повідомив, що протягом ІІ півріччя 2019 року 84 особам було оголошено про підозру (за весь 2018 рік було 79 підозрюваних).

"Серед притягнутих до відповідальності колишні і нинішні народні депутати, керівники державних підприємств, судді, високопосадовці… По тим справам, які розслідувались у другому півріччі 2019 року, добровільно відшкодовано 37 мільйонів гривень. Дві угоди на суму понад два мільярди гривень за позовами НАБУ визнані недійсними і ці рішення набрали чинності", - сказав глава НАБУ.

"Усього по справам, які наразі перебувають у провадженні НАБУ, розслідується більш ніж 220 мільйонів гривень збитків і більш ніж половина з них припадає на одну відому справу, що стосується "ПриватБанку", по ній ведеться активна робота", - додав чиновник.

Крім того, Ситник зазначив, що 20 листопада 2019 року, у зв’язку із закінченням слідчих повноважень Генеральної прокуратури, більше 200 справ було передано НАБУ, що значно посилило навантаження на слідчих.

Нагадаємо, в Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Як писало РБК-Україна раніше, Ситник заявив, що піде у відставку, коли усвідомить, що виконав свою місію. Глава НАБУ нагадав, що у нього немає права переобрання і "рано чи пізно ця історія завершиться".