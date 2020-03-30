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У Раді зареєстрували постанови про звільнення голів МОЗ та Мінфіну

Новини » Політика     30.03.2020 - 11:39
У Раді зареєстрували постанови про звільнення голів МОЗ та Мінфіну
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

При цьому Кабмін пропонує призначити нових очільників цих міністерств

У Верховній раді України зареєстрували урядові постанови про звільнення міністра охорони здоров'я та міністра фінансів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, постанова №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я України та постанова №3281 про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України були внесені до Ради 29 березня.

Разом з тим уряд пропонує призначити нових міністрів постановами №3282 та №3284.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада постановляє: призначити Степанова Максима Володимировича на посаду міністра охорони здоров’я України... Призначити Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України", - вказано у текстах документів.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" підтвердили, що глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та голова Міністерства фінансів Ігор Уманський написали заяви про відставку.

Минулого тижня повідомляли, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вирішив подати у відставку. Однак цю інформацію спростували в МОЗ, підкресливши, що відомство продовжує працювати в посиленому режимі.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що головною умовою призначення нових міністрів охорони здоров'я, фінансів та енергетики була їх готовність працювати три місяці цілодобово у зв'язку зі складною ситуацією в Україні.

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