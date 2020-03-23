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В Минздраве опровергли отставку Емца

Новости » Политика     23.03.2020 - 14:29
В Минздраве опровергли отставку Емца
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Минздрав продолжает работать в усиленном режиме

Информацию о якобы отставке министра здравоохранения Ильи Емца лучше уточнить у тех, кто ее распространяет, министерство продолжает работать в усиленном режиме. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко.

Он отметил, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме.

"Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется", - заявил Дехтяренко.

Добавим, сегодня ряд СМИ и двое нардепов написали, что Емец уходит в оставку. Причину не назвали.

Вместе с тем, сегодня Емец сделал несколько заявлений о коронавирусе. Он заявил, что Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Также Емец сказал, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Он также сказал, что в стране рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныотставка
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