В Раде зарегистрировали десять постановлений об отмене голосования за закон об олигархах

Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятия решения "произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.

Депутат напомнил, что во время обсуждения данного вопроса члены фракции "Европейская солидарность" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложения.

"Однако в противоречии с Регламентом Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проекта закона №5599, чем нарушил действуя нормы регламента", - говорится в записке.

Поэтому указанный вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом способом, считает депутат.