В Раде зарегистрировали десять постановлений об отмене голосования за закон об олигархах

В Верховной раде зарегистрировано десять проектов постановлений об отмены решения парламента от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах. Проекты подали депутаты из фракции "Европейская солидарность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятия решения "произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.
Депутат напомнил, что во время обсуждения данного вопроса члены фракции "Европейская солидарность" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложения.
"Однако в противоречии с Регламентом Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проекта закона №5599, чем нарушил действуя нормы регламента", - говорится в записке.
Поэтому указанный вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом способом, считает депутат.
Напомним, 23 сентября, Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов. Вел заседание первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук.
Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов за, в то время как один народный депутат проголосовал против и еще четверо не голосовали. Депутатская группа "За майбутне" дала 18 голосов за, один нардеп воздержался - Сергей Рудик. Фракция "Голос" поддержала закон 11 голосами, пятеро нардепов проголосовали против. Среди внефракционных нардепов шестеро проголосовали за закон, пятеро против, еще один воздержался. Депутаты из остальных фракций либо голосовали против, либо не голосовали.
Стоит отметить, что проекты постановлений об отмене результатов голосования обычно подаются оппозицией и никогда не находят поддержки в Раде. Пока они не будут рассмотрены, глава Верховной рады не может подписать закон и передать его на подпись президенту.