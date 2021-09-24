У Раді зареєстрували десять постанов про скасування голосування за закон про олігархів

Як зазначається пояснювальній записці до проекту депутата Олега Синютки, ухвалення рішення "відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної ради України", який передбачає, що депутату, який вніс пропозицію чи поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення.

Депутат нагадав, що під час обговорення зазначеного питання члени фракції "Європейська солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз’ясненні внесених пропозиції.

"Однак в супереч вимогам Регламенту Верховної ради України головуючий проігнорував ці пропозиції і поставив на голосування в другому читанні та в цілому проекту закону №5599, чим порушив діючи норми Регламенту", - йдеться в записці.

Тому зазначене питання не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб, вважає депутат.