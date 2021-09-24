У Раді зареєстрували десять постанов про скасування голосування за закон про олігархів

У Верховній раді зареєстровано десять проектів постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня про прийняття проекту закону №5599 про олігархів. Проекти подали депутати з фракції "Європейська солідарність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Як зазначається пояснювальній записці до проекту депутата Олега Синютки, ухвалення рішення "відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної ради України", який передбачає, що депутату, який вніс пропозицію чи поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення.
Депутат нагадав, що під час обговорення зазначеного питання члени фракції "Європейська солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз’ясненні внесених пропозиції.
"Однак в супереч вимогам Регламенту Верховної ради України головуючий проігнорував ці пропозиції і поставив на голосування в другому читанні та в цілому проекту закону №5599, чим порушив діючи норми Регламенту", - йдеться в записці.
Тому зазначене питання не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб, вважає депутат.
Нагадаємо, 23 вересня, Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Вів засідання перший заступник спікера Ради Руслан Стефанчук.
Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів за, в той час як один народний депутат проголосував проти і ще четверо не голосували. Депутатська група "Партія "За майбутнє" дала 18 голосів за, один нардеп утримався - Сергій Рудик. Фракція "Голос" підтримала закон 11 голосами, п'ятеро нардепів проголосували проти. Серед позафракційних нардепів шестеро проголосували за закон, п'ятеро проти, ще один утримався. Депутати з решти фракцій або голосували проти, або не голосували.
Варто відзначити, що проекти постанов про скасування результатів голосування зазвичай подаються опозицією та ніколи не знаходять підтримки в Раді. Поки вони не будуть розглянуті голова Верховної ради не може підписати закон та передати його підпис президенту.