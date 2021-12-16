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В Раде нет законопроектов по Донбассу, - Корниенко

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 10:16
В Раде нет законопроектов по Донбассу, - Корниенко Фото: первый заместитель главы парламента Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Раде нет законопроектов, которые могут быть связаны с Донбассом. Действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продлевают стабильно.

Об этом первый заместитель главы парламента Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мне неизвестно о каких-то таких наших насущных инициативах", - отметил он.

Проект изменений по децентрализации, конечно, обсуждается без каких-либо особых статусов, отметил Корниенко.

"Мы понимаем, что они в данных политических условиях невозможны, мы против этого, президент против этого, о чем неоднократно заявляли", - добавил он.

Напомним, Украина не намерена отзывать законопроект о переходном периоде.

Отметим, в украинской делегации в ТКГ объяснили, почему Россия боится закона о переходном периоде.

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