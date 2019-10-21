У Раді заблокували підписання судової реформи Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі підписання закону заблоковане для Разумкова та Зеленського

У Верховній раді України заблокували підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, у ВР зареєстрували проекти постанов №1008-П1 та №1008-П2 "Про скасування рішення Верховної ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

До розгляду цих постанов підписання закону заблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова та відповідно для президента.

Нагадаємо, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом в першому читанні судової реформи Зеленського. Крім того, Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, 12 вересня ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №1008, який був внесений на розгляд парламенту президентом України Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 238 народних депутатів.