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В Раде не увидели признаков коррупции в двух законопроектах о земельной реформе

Новости » Политика     08.11.2019 - 14:05
В Раде не увидели признаков коррупции в двух законопроектах о земельной реформе
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял антикоррупционный комитет парламента

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики не увидел признаков коррупции в законопроектах №2195 о земельных торгах через открытые электронные аукционы и №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс для дерегуляции в сфере земельных отношений. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Вместе с тем, комитет высказал замечания к проектам.

"Комитет признал соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства с замечаниями, проекты законов "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194) и "О внесении изменений в некоторые законодательных акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№2195)", - указано в сообщении.

Напомним, в начале октября представители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в ВР законопроекты №2195 и №2194 по земельной реформе.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Кабинет министров Украины подал в Раду законопроект об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Подчеркнем, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца года начать подготовку к введению рынка земли. По его словам, Министерство экономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

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