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У Раді не побачили ознак корупції у двох законопроектах про земельну реформу

Новини » Політика     08.11.2019 - 14:05
У Раді не побачили ознак корупції у двох законопроектах про земельну реформу
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення прийняв антикорупційний комітет парламенту

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики не побачив ознак корупції у законопроектах №2195 про земельні торги через відкриті електронні аукціони та №2194 про внесення змін у Земельний кодекс для дерегуляції у сфері земельних відносин. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Разом з тим, комітет висловив зауваження до проектів.

"Комітет також визнав такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, проекти законів "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (№2194) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" (№2195)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня представники фракції "Слуга народу" зареєстрували у ВР законопроекти №2195 та №2194 щодо земельної реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці вересня Кабінет міністрів України подав до Ради законопроект про скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Підкреслимо, на початку листопада президент України Володимир Зеленський розпорядився до кінця року почати підготовку до запровадження ринку землі. За його словами, Міністерство економіки до 31 грудня має підготуватися до введення ринку землі.

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