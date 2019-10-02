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В Раду внесли два законопроекта по земельной реформе

Новости » Политика    02.10.2019 - 11:41
В Раду внесли два законопроекта по земельной реформе
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Законопроекты из пакета о земельной реформе зарегистрировали представители "Слуги народа"

В Верховной раде представители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроекты №2195 о земельных торгах через открытые электронные аукционы и №2194 о внесении изменений в земельный кодекс для дерегуляции в сфере земельных отношений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

На данный момент текст законопроекта не опубликован.

По словам одного из авторов законопроекта №2195 народного депутата от "Слуги народа" Роксоланы Пидласы, согласно проекту продажа и арена земли будет осуществляться онлайн через систему ProZorro.

"Еще одна важная новость - сегодня мы с коллегами из "Слуга народа" зарегистрировали законопроект о земельных торгах (продажа и аренда) через открытые электронные аукционы "ProZorro.Продажи". Больше никаких ударов гонга и гор бумаги за закрытыми дверями. Все аукционы - только он-лайн. №2195 - один из трех законопроектов пакета земельной реформы и очень важен. Без равного доступа к земельным аукционам - о конкуренции и рыночную цену не может быть и речи", - написала Пидласа в Facebook.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную раду законопроект об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бюджете на 2020 год заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. На удешевление кредитов для желающих купить землю заложено 4,4 млрд гривен.

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