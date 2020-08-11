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У Раді затвердили дату позачергового засідання

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 21:17
У Раді затвердили дату позачергового засідання
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Засідання призначене на 25 серпня

У Верховній раді погодили дату позачергового засідання парламенту. Воно відбудеться 25 серпня.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олександр Качура.

За його словами, за день до позачергової сесії, 24 серпня Рада проведе урочисте засідання на честь дня Незалежності.

Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що на позачерговому засіданні парламенту депутати розглянуть законопроект про підвищення мінімальної зарплати.

Нагадаємо, 6 серпня президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про підвищення мінімальної зарплати.

Як писало РБК-Україна, текст оприлюднили на наступний день: проект пропонує збільшити мінімальну зарплату на 5,86% до 5000 гривень з 1 вересня.

Відзначимо, згідно з прийнятим минулого тижня макропрогнози Кабінету міністрів, в 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, в 2023 році - до 7 176 гривень.

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