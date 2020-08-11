ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Раде назвали предварительную дату внеочередного заседания

Киев, Вторник 11 августа 2020 10:11
В Раде назвали предварительную дату внеочередного заседания
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Нардепы планируют принять закон о повышении минимальной зарплаты

В Верховной раде назвали предварительную дату проведения внеочередного заседания парламента. Оно может состояться 25 августа.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ориентировочная дата - это 25 августа... Вероятнее всего соберемся, чтобы принять этот закон (о повышении зарплаты, - ред.)", - сказал парламентарий.

Отметим, еще в конце июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая внеочередная сессия Верховной рады состоится 24 августа.

А уже в начале августа замглавы Офиса президента Юлия Ковалив анонсировала, что Верховная рада Украины может провести внеочередную сессию в конце августа. На ней планируется внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты, однако без текста.

Как писало РБК-Украина, текст обнародовали на следующий день: проект предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь