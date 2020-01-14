В Раде уточнили, когда состоится рассмотрение законов о разведке

В четверг, 16 января, народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о разведке и законопроект о внесении изменений в закон "О службе внешней разведки". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы комитета, председатель подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Депутат подтвердила, что после обращения председателя комитета к спикеру парламента Дмитрию Разумкову законопроекты были включены в повестку дня недели.

"Законопроект о разведке и законопроект о внешней разведке включены в повестку дня на этот пленарный четверг", - заявила Безуглая.

Так, оба законопроекта №№ 2412 и 2414 определены президентом как неотложные.

Напомним, в комитете ВР по вопросам национальной безопасности призвали парламент на этой неделе рассмотреть законопроекты о разведке №№2412-2414.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №2412 "О разведке". Так, за направление документа на доработку в профильный комитет проголосовали 336 нардепов. Документом предлагалось определить основные аспекты осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.

Кроме того, нардепы отправили на повторное первое чтение проект закона №2414 "О внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины". За направление документа в комитет проголосовали 340 депутатов ВР.

Добавим, в конце октября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о разведке будет принят до Нового года.