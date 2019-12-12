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Рада отправила законопроекты о разведке на доработку

Новости » Политика     12.12.2019 - 13:34
Рада отправила законопроекты о разведке на доработку

Речь идет о законопроектах президента №2412 и №2414

Парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №2412 "О разведке", передает корреспондент РБК-Украина.

За направление документа на доработку в профильный комитет проголосовали 336 нардепов. Документом предлагалось определить основные аспекты осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.

Планировалось унормировать структуру разведывательного сообщества, включая разведывательные органы. Предлагалось, чтобы общая координация деятельности субъектов разведывательного сообщества осуществлялась президентом Украины через возглавляемый им СНБО, который действует в соответствии с законом Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Кроме того, нардепы отправили на повторное первое чтение проект закона №2414 "О внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины". За направление документа в комитет проголосовали 340 депутатов ВР.

Рада отправила законопроекты о разведке на доработку в профильный комитет. Речь идет о законопроектах президента Зеленского №2412 и №2414.

Напомним, Рада 14 ноября одобрила изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Такое решение поддержали 334 нардепа.

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