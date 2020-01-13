Комитет по нацбезопасности просит Раду рассмотреть законы о разведке

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о законопроектах №№2412-2414

В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности призвали парламент на этой неделе рассмотреть законопроекты о разведке. Об этом во время заседания согласительного совета сообщил глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о законопроектах №№2412-2414.

"Особенно хочу подчеркнуть необходимость включения в четверг для рассмотрения повторно в первом чтении проект закона о разведке №2412 и проект "О внесении изменений в закон "О службе внешней разведки" № 2414", - заявил Завитневич.

Напомним, парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №2412 "О разведке". Так, за направление документа на доработку в профильный комитет проголосовали 336 нардепов. Документом предлагалось определить основные аспекты осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.

Кроме того, нардепы отправили на повторное первое чтение проект закона №2414 "О внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины". За направление документа в комитет проголосовали 340 депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина, в конце октября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о разведке будет принят до Нового года.