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В Раде рассказали, когда примут закон о разведке

Новости » Политика     31.10.2019 - 13:18
В Раде рассказали, когда примут закон о разведке
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава фракции "СН" отметил, что принятие закона будет тяжелым

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о разведке будет принят до Нового года. Об этом он сказал журналистам в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, принять закон будет трудно.

"Условие дорожной карты - это закон о разведке. Закон о СБУ новый... я буду считать победой, если мы сделаем это до нового года. Но это будет трудно. Закон о разведке точно будет до Нового года", - заявил Арахамия.

Напомним, в Верховной раде Украины создали межфракционную рабочую группу для подготовки законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября президент Владимир Зеленский требовал от ВР и нового правительства принять концепцию реформирования СБУ, внести изменения в закон о СБУ, принять закон об охране секретной информации, а также активизировать меры обеспечения контрразведывательного режима в Украине.

Добавим, летом сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

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