ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде уточнили, когда состоится рассмотрение законов о разведке

Новости » Политика     14.01.2020 - 14:41
В Раде уточнили, когда состоится рассмотрение законов о разведке
Фото: Марьяна Безуглая (УНИАН)

После обращения главы профильного комитета к спикеру Рады законы включили в повестку дня на этой пленарной неделе

В четверг, 16 января, народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о разведке и законопроект о внесении изменений в закон "О службе внешней разведки". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы комитета, председатель подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Депутат подтвердила, что после обращения председателя комитета к спикеру парламента Дмитрию Разумкову законопроекты были включены в повестку дня недели.

"Законопроект о разведке и законопроект о внешней разведке включены в повестку дня на этот пленарный четверг", - заявила Безуглая.

Так, оба законопроекта №№ 2412 и 2414 определены президентом как неотложные.

Напомним, в комитете ВР по вопросам национальной безопасности призвали парламент на этой неделе рассмотреть законопроекты о разведке №№2412-2414.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №2412 "О разведке". Так, за направление документа на доработку в профильный комитет проголосовали 336 нардепов. Документом предлагалось определить основные аспекты осуществления и обеспечения разведывательной деятельности.

Кроме того, нардепы отправили на повторное первое чтение проект закона №2414 "О внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины". За направление документа в комитет проголосовали 340 депутатов ВР.

Добавим, в конце октября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о разведке будет принят до Нового года.

Названы нардепы, которые первыми "кнопкодавили" в 2020 году Рада направила 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине
Новости Украины разведкаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь