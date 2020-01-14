У Раді уточнили, коли відбудеться розгляд законів про розвідку

Фото: Мар'яна Безугла (УНІАН)

Після звернення глави профільного комітету до спікера Ради закони включили до порядку денного на цей пленарний тиждень

У четвер, 16 січня, народні депутати розглянуть у повторному першому читанні законопроект про розвідку та законопроект про внесення змін до закону "Про службу зовнішньої розвідки". Про це у коментарі РБК-Україна розповіла заступник голови комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Депутат підтвердила, що після звернення голови комітету до спікера парламенту Дмитра Разумкова законопроекти були включені у порядок денний тижня.

"Законопроект про розвідку та законопроект про зовнішню розвідку включені у порядок денний на цей пленарний четвер", - заявила Безугла.

Так, обидва законопроекти №№ 2412 та 2414 визначені президентом як невідкладні.

Нагадаємо, у комітеті ВР з питань національної безпеки закликали парламент цього тижня розглянути законопроекти про розвідку №№2412-2414.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент відправив на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку". Так, за направлення документа на доопрацювання у профільний комітет проголосували 336 нардепів. Документом пропонувалося визначити основні аспекти здійснення і забезпечення розвідувальної діяльності.

Крім того, нардепи відправили на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України". За направлення документа до комітету проголосували 340 депутатів ВР.

Додамо, у кінці жовтня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про розвідку буде прийнятий до Нового року.