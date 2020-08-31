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В Раде требуют вывести Фокина из ТКГ из-за заявления об амнистии боевиков

Украина, Понедельник 31 августа 2020 14:29
В Раде требуют вывести Фокина из ТКГ из-за заявления об амнистии боевиков
Фото: Витольд Фокин (скриншот видео)
Автор: Юлия Струк

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывода замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина из группы из-за заявления о полной амнистии для боевиков ОРДЛО и особом статусе Донбасса. Он просит коллег-нардепов поддержать его обращение.

Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей... Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ!" - подчеркнул нардеп.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков раскритиковал предложение Фокина о полной амнистии боевиков ОРДЛО.

Как писало РБК-Украина, ранее Фокин заявил, что выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса для Донбасса является единственным путем к достижению мира в регионе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков расценил заявление Фокина, как провокационное.

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