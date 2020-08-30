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Фокин заявил, что минские соглашения - единственный путь к миру на Донбассе

Киев, Воскресенье 30 августа 2020 13:22
Фокин заявил, что минские соглашения - единственный путь к миру на Донбассе
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Украина

Выполнение Минских соглашений, в том числе пункта о предоставлении Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

Такую позицию высказал заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в интервью изданию "Страна".

"Понимаю, что у меня будет много оппонентов, но скажу, что выполнение Минских договоренностей - это единственный путь к миру", - сказал он.

На вопрос, приведет ли к миру предоставление особого статуса Донбассу, Фокин ответил: "Не может не привести, но этому мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война - мать родная".

Отметим, Фокин - первый премьер-министр Украины. Он вошел в состав ТКГ 18 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Фокин в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом оккупированного Донбасса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кравчук и Фокин - это правильный дипломатический баланс в переговорах по Донбассу.

Как писало РБК-Украина, ранее представитель Донецка рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО.

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