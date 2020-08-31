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У Раді вимагають вивести Фокіна із ТКГ через заяву про амністію бойовиків

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 14:29
У Раді вимагають вивести Фокіна із ТКГ через заяву про амністію бойовиків
Фото: Вітольд Фокін (скріншот відео)
Автор: Юлія Струк

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу", голова української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вимагає виведення замглави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна з групи через заяву про повну амністію для бойовиків ОРДЛО та особливий статус Донбасу. Він просить колег-нардепів підтримати його звернення.

Про це парламентар написав у своєму Facebook.

"Не може бути амністії для бойовиків, що вбивали українських військових. Не має бути особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей... Люди, які фактично здають національні інтереси та відверто підіграють ворогу, не мають права представляти нашу країну у жодній структурі. Тож я вимагаю виведення Фокіна зі складу ТКГ!" - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна про повну амністію бойовиків ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна, раніше Фокін заявив, що виконання мінських угод з наданням особливого статусу для Донбасу є єдиним шляхом до досягнення миру в регіоні.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розцінив заяву Фокіна, як провокаційну.

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