ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разумков раскритиковал предложение Фокина по амнистии боевиков ОРДЛО

Донбасс, Понедельник 31 августа 2020 12:51
Разумков раскритиковал предложение Фокина по амнистии боевиков ОРДЛО
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер парламента Дмитрий Разумков раскритиковал предложение заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина. Оно предусматривает полную амнистию боевиков ОРДЛО.

Об этом глава ВР сказал в ходе брифинга.

"По состоянию на сегодня таких законопроектов нет (о полной амнистии, - ред.). Полная амнистия... Есть военные преступления, которые ни в одной стране мира не подлежат амнистии. Это - реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем", - прокомментировал спикер Рады.

Напомним, ранее Фокин заявил, что выполнение минских соглашений с предоставлением особого статуса для Донбасса является единственным путем к достижению мира в регионе.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков расценил заявление Фокина, как провокационное.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что участника украинской делегации в ТКГ могут пригласить на встречу с парламентариями в ВР.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассамнистияДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь