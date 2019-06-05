В Раде в среду рассмотрят представление об отставке Климкина

На комитете Верховной рады по иностранным делам в среду, 5 июня, должны рассмотреть представление об отставке главы Министерства иностранных дел Павла Климкина. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

У президента надеются, что представление будет поддержано комитетом.

"После того, как у нас состоялось неприятие отставки нынешнего правительства, президент Украины Владимир Зеленский вышел с тремя инициативами. Это внесение трех представлений. Сейчас я нахожусь в комитете по иностранным делам для того, чтобы представить первое представление президента. Это внесение представления об увольнении господина Климкина с должности министра МИД. Надеюсь, что это представление будет поддержано комитетом, чтобы мы могли внести кандидатуру нового министра МИД, которого предложит президент", - заявил Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. Так, глава государства просит уволить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке еще 17 мая.