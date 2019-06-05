У Раді у середу розглянуть подання щодо відставки Клімкіна

На комітеті Верховної ради у закордонних справах у середу, 5 червня, мають розглянути подання щодо відставки глави Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна. Про це заявив представник президента Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

У президента сподіваються, що подання буде підтримане комітетом.

"Після того, як у нас відбулось неприйняття відставки теперішнього уряду, президент України Володимир Зеленський вийшов з трьома ініціативами. Це внесення трьох подань. Зараз я знаходжусь у комітеті у закордонних справах для того, щоб представити перше подання президента. Це внесення подання на звільнення пана Клімкіна з посади міністра МЗС. Сподіваюсь, що це подання буде підтримано комітетом, щоб ми могли внести кандидатуру нового міністра МЗС, якого запропонує президент", - заявив Стефанчук.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Так, глава держави просить звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку ще 17 травня.