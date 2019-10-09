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В Раде создали рабочую группу для доработки закона о столице

Новости » Политика    09.10.2019 - 12:00
В Раде создали рабочую группу для доработки закона о столице
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Рабочая группа подготовит проект закона ко второму чтению

В Верховной раде Украины создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению. Такое решение принял комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в ходе заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Рабочая группа подготовит законопроект ко второму чтению.

Группу возглавит глава комитета Андрей Клочко. За создание рабочей группы проголосовал 21 член комитета, а один - воздержался.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что законопроект о столице будет существенно доработан ко второму чтению. По словам парламентария, законопроект будут дорабатывать, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Законопроект поддержали 244 нардепа. Документом предусматривается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Добавим, в парламенте были зарегистрированы четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа".

Стоит отметить, основной закон №2143 был внесен в Раду 13 сентября. Документом предусматривалось, что выборы мэра Киева пройдут 8 декабря 2019 года. Однако его не поддержал ни профильный комитет, ни нардепы в сессионном зале.

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