У Раді створили робочу групу для доопрацювання закону про столицю

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Робоча група підготує проект закону до другого читання

У Верховній раді України створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання. Таке рішення прийняв комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у ході засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Робоча група підготує законопроект до другого читання.

Групу очолить глава комітету Андрій Клочко. За створення робочої групи проголосував 21 член комітету, а один - утримався.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що законопроект про столицю буде істотно допрацьований до другого читання. За словами парламентарія, законопроект будуть допрацьовувати, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій та експертів.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні. Законопроект підтримали 244 нардепа. Документом передбачається відновити районні ради в місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

Додамо, в парламенті були зареєстровані чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу".

Варто відзначити, основний закон №2143 був внесений до Ради 13 вересня. Документом передбачалося, що вибори мера Києва пройдуть 8 грудня 2019 року. Однак його не підтримав ні профільний комітет, ні нардепи в сесійній залі.