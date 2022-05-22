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В Раде создали новую депутатскую группу

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Киев, Воскресенье 22 мая 2022 13:53
В Раде создали новую депутатскую группу Фото: новая депутатская группа появилась в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты создали в Верховной раде новую группу "Восстановление Украины". Ее сопредседателями стали депутат-мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов и бывший член фракции "ОПЗЖ" Игорь Абрамович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Всего в состав группы вошли 17 парламентариев, большинство из них бывшие члены фракции "ОПЗЖ".

  • Игорь Абрамович (бывший член "ОПЗЖ");
  • Анатолий Бурмич (бывший член "ОПЗЖ");
  • Олег Воронько (член фракции "Слуга народа");
  • Валерий Гнатенко (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член "ОПЗЖ");
  • Артем Дмитрук (бывший член фракции "Слуга народа");
  • Максим Ефимов (мажоритарщик из Краматорска);
  • Дмитрий Исаенко (бывший член "ОПЗЖ");
  • Игорь Кисилев (бывший член "ОПЗЖ");
  • Александр Ковалев (мажоритарщик из Донецкой области);
  • Александр Лукашев (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член "ОПЗЖ");
  • Владимир Мороз (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член "ОПЗЖ");
  • Татьяна Плачкова (бывший член "ОПЗЖ");
  • Наталья Приходько (бывший член "ОПЗЖ");
  • Антонина Славицкая (бывший член "ОПЗЖ");
  • Вадим Столар (бывший член "ОПЗЖ");
  • Александр Фельдман (бывший член "ОПЗЖ");
  • Александр Юрченко (бывший член фракции "Слуга народа").

Напомним, недавно в Верховной раде также появилась депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее создали народные депутаты фракции "ОПЗЖ".

Стоит отметить, что фракция "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины.

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