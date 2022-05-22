В Раде создали новую депутатскую группу

Народные депутаты создали в Верховной раде новую группу "Восстановление Украины". Ее сопредседателями стали депутат-мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов и бывший член фракции "ОПЗЖ" Игорь Абрамович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Всего в состав группы вошли 17 парламентариев, большинство из них бывшие члены фракции "ОПЗЖ".

Напомним, недавно в Верховной раде также появилась депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее создали народные депутаты фракции "ОПЗЖ".

Стоит отметить, что фракция "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины.

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