В Раде создали новую депутатскую группу
Народные депутаты создали в Верховной раде новую группу "Восстановление Украины". Ее сопредседателями стали депутат-мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов и бывший член фракции "ОПЗЖ" Игорь Абрамович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.
Всего в состав группы вошли 17 парламентариев, большинство из них бывшие члены фракции "ОПЗЖ".
- Игорь Абрамович (бывший член "ОПЗЖ");
- Анатолий Бурмич (бывший член "ОПЗЖ");
- Олег Воронько (член фракции "Слуга народа");
- Валерий Гнатенко (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член "ОПЗЖ");
- Артем Дмитрук (бывший член фракции "Слуга народа");
- Максим Ефимов (мажоритарщик из Краматорска);
- Дмитрий Исаенко (бывший член "ОПЗЖ");
- Игорь Кисилев (бывший член "ОПЗЖ");
- Александр Ковалев (мажоритарщик из Донецкой области);
- Александр Лукашев (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член "ОПЗЖ");
- Владимир Мороз (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член "ОПЗЖ");
- Татьяна Плачкова (бывший член "ОПЗЖ");
- Наталья Приходько (бывший член "ОПЗЖ");
- Антонина Славицкая (бывший член "ОПЗЖ");
- Вадим Столар (бывший член "ОПЗЖ");
- Александр Фельдман (бывший член "ОПЗЖ");
- Александр Юрченко (бывший член фракции "Слуга народа").
Напомним, недавно в Верховной раде также появилась депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее создали народные депутаты фракции "ОПЗЖ".
Стоит отметить, что фракция "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины.
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