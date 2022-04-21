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Пока последний солдат РФ не уйдет из Украины. В Германии определили продолжительность санкций

Новина українською →
Берлин, Четверг 21 апреля 2022 16:01
Пока последний солдат РФ не уйдет из Украины. В Германии определили продолжительность санкций Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Евросоюз не будет ослаблять санкции против России, пока ее войска будут находиться на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

ЕС намерен усилить санкционное давление на Россию. Глава немецкого МИД напомнила, что первые 5 пакетов санкций были введены "с невиданной скоростью".

"Мы будем еще больше усиливать давление на российскую военную машину и в то же время сделаем все для того, чтобы в дальнейшем поддержать Украину вооружениями и техникой. Потому что вполне понятно, что мужественные украинские солдаты защищают в Украине также и наш европейский мирный порядок и нашу свободу", – пояснила Бербок. .

По ее словам, Евросоюз не откажется от политики санкций пока "путинское оружие не умолкнет". Министр также подтвердила позицию Германии по поставкам вооружений для Украины. Федеральное правительство будет заменять отданную ВСУ технику других стран.

К слову, канцлер Шольц может быть отправлен в отставку из-за позиции относительно Украины.

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