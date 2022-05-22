У Раді створили нову депутатську групу
Фото: нова депутатська група з'яилася у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народні депутати створили у Верховній раді нову групу "Відновлення України". Її співголовами стали депутат-мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов та колишній член фракції "ОПЗЖ" Ігор Абрамович.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.
Усього до складу групи 17 парламентарів, більшість із них колишні члени фракції "ОПЗЖ".
- Ігор Абрамович (колишній член "ОПЗЖ");
- Анатолій Бурміч (колишній член "ОПЗЖ");
- Олег Воронько (член фракції "Слуга народу");
- Валерій Гнатенко (мажоритарник з Донецької області, колишній член "ОПЗЖ");
- Артем Дмитрук (колишній член фракції "Слуга народу");
- Максим Єфімов (мажоритарник із Краматорська);
- Дмитро Ісаєнко (колишній член "ОПЗЖ");
- Ігор Кісільов (колишній член "ОПЗЖ");
- Олександр Ковальов (мажоритарник з Донецької області);
- Олександр Лукашев (мажоритарник з Донецької області, колишній член "ОПЗЖ");
- Володимир Мороз (мажоритарник з Донецької області, колишній член "ОПЗЖ");
- Тетяна Плачкова (колишній член "ОПЗЖ");
- Наталія Приходько (колишній член "ОПЗЖ");
- Антоніна Славицька (колишній член "ОПЗЖ");
- Вадим Столар (колишній член "ОПЗЖ");
- Олександр Фельдман (колишній член "ОПЗЖ");
- Олександр Юрченко (колишній член фракції "Слуга народу").
Нагадаємо, нещодавно у Верховній раді також з'явилася депутатська група "Платформа за життя та мир". Її заснували народні депутати фракції "ОПЗЖ".
Варто зазначити, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній раді Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.