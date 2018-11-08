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У Раді повідомили, коли поліція почне перевірки "євроблях"

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 19:21
Фото: протест власників "євроблях" (РБК-Україна)
Фото: протест власників "євроблях" (РБК-Україна)

Поліція почне перевіряти власників автомобілів на єврономерах через 180 днів після вступу закону про "євробляхи"

Поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в Україну  через 180 днів після вступу в силу закону про розмитнення авто на іноземнії реєстрації. Про це розповіла голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в законі детально розписана процедура перевірки. Так, патрульні перевірятимуть, чи відповідає керування автомобілем діючому закону.

"Вони почнуть зупиняти автомобілі для перевірки через 180 днів після введення дії закону. Поліцейські має право зупинити будь-який автомобіль на європейській реєстрації з приводу того, що там може керувати громадянин України таким автомобілем. Тут і наступає адміністративна відповідальність, яка накладається саме Нацполіцією", - пояснила вона.

За її словами, митники, прикордонники та поліція матимуть доступ до спільної бази автомобілів, які були ввезені до території України.

"Ми створюємо єдину інформаційну базу щодо автомобілів, які поміщаються в митний режим тимчасового ввезення чи транзиту. Цим проектом закону ми вносимо зміни до законодавства для того, щоб зупинка такого автомобілю патрульним поліцейським стала можливою", - повідомила Южаніна.

Нардеп додала, що інформація про те, що таким автомобілем керує резидент України, буде зафіксована в єдиній базі.

"Митники будуть контролювати відповідальність нерезидентів, які будуть порушувати митні правила.. І притягнення до відповідальності може бути тільки до нерезидента, який ввозив цей автомобіль. А громадянин України буде відповідати тільки один роз і ця застосувати цю відповідальність буде функцією Нацполіції", - додала вона.

Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Верховна рада ухвалила у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "євробляхи" - №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України". У документі передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "евробляхах" у режимі транзиту.

У власників "євроблях" буде 90 днів на розмитнення з 50% знижкою, - Южаніна Кошти за розмитнення "євроблях" направлять до Пенсійного фонду, - Южаніна
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