У Раді не змогли зібрати підписи за відставку Парубія

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Автор проекту постанови планує проводити консультації

Проект постанови про відставку голови Верховної ради не зміг зібрати 150 підписів для розгляду на сьогоднішньому засіданні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив автор постанови, народний депутат Валерій Писаренко.

Таким чином, постанова про відкликання Андрія Парубія з посади голови Ради не була включена до порядку денного засідання 25 квітня.

"Сьогодні постанова точно не буде розглянута. Наразі ще не зібрано необхідної кількості голосів. Ми очікуємо, що будемо збирати голоси до 14 травня. Це тривале питання. Деякі фракції взяли час для того, щоб провести консультації. Ми очікуємо рішень фракцій", - заявив Писаренко.

Нагадаємо, 23 квітня, в Апарат ВР надійшов запит від депутата Андрія Писаренка з вимогою видати підписні листи для збору підписів народних депутатів про відкликання Андрія Парубія з посади голови парламенту, відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 76 регламенту Ради.

Зазначимо, що для відкликання спікера Ради необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів для розгляду на пленарному засіданні. Рішення вимагає мінімум 226 голосів депутатів.