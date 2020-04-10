ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді сьогодні розглянуть зміни до держбюджету-2020

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 10:55
У Раді сьогодні розглянуть зміни до держбюджету-2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Бюджетний комітет почне засідання о 15:00 п'ятниці

Комітет з питань бюджету сьогодні, 10 квітня, розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчить розклад засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету заплановане на 15:00. Однак не уточнюється, чи відбудеться засідання у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (р.№3279, повторне перше читання)", - зазначено в порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть питання перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я, і ​​розподіл субвенції з держбюджету місцевим на підтримку окремих установ і заходів в системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, в четвер вранці анонсувалося засідання бюджетного комітету, на якому нардепи повинні були розглянути зміни до бюджету-2020.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю вранці, 10 квітня, проходить засідання голів фракцій і груп з керівництвом Верховної ради. На ньому парламентарії обговорюють бюджет-2020.

Голови фракцій і керівництво Ради проводять засідання Коронавірус в Україні: заразились більше 2,2 тис. людей
Новини України Бюджет 2020Верховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся