У Раді сьогодні розглянуть зміни до держбюджету-2020

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Бюджетний комітет почне засідання о 15:00 п'ятниці

Комітет з питань бюджету сьогодні, 10 квітня, розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються урядом у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчить розклад засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, засідання комітету заплановане на 15:00. Однак не уточнюється, чи відбудеться засідання у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (р.№3279, повторне перше читання)", - зазначено в порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть питання перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я, і ​​розподіл субвенції з держбюджету місцевим на підтримку окремих установ і заходів в системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, в четвер вранці анонсувалося засідання бюджетного комітету, на якому нардепи повинні були розглянути зміни до бюджету-2020.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю вранці, 10 квітня, проходить засідання голів фракцій і груп з керівництвом Верховної ради. На ньому парламентарії обговорюють бюджет-2020.