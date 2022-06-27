В Раде считают, что половина российских генералов "уже должна была бы застрелиться"

Российская Федерация месяцами не может выполнить свои цели в войне против Украины. Половина генералов должна была бы уже застрелиться из-за провала "второй армии мира".

По словам Завитневича, оккупантам даются различные участки фронта на Донбассе, где они должны достичь хоть какой-нибудь победы, в связи с чем Россия бросает дополнительные резервы и подразделения на направления, которые считает для себя приоритетными.

"Россияне публично говорят, что захват Донбасса - это их цель. Они себя считали второй армией мира, но битва за Северодонецк и многие другие города продолжается уже недели-месяцы. По-моему, уже половина русских генералов должна была бы застрелиться. Так воевать... Об этом все говорят, весь мир, все же не слепые и не глухие",- отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.