У Раді вважають, що половина російських генералів "вже мала б застрелитися"

Російська Федерація місяцями не може виконати свої цілі у війні проти України. Половина генералів мала б вже застрілитися через провал "другої армії світу".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич.
За словами Завітневича, окупантам даються різні ділянки фронту на Донбасі, де вони повинні досягти хоч якої-небудь перемоги, у зв'язку з чим Росія кидає додаткові резерви й підрозділи на напрямки, які вважає для себе пріоритетними.
"Росіяни публічно говорять, що захоплення Донбасу - це їхня мета. Вони себе вважали другою армією світу, але битва за Сєвєродонецьк та багато інших міст триває вже тижні-місяці. Як на мене, вже половина російських генералів мала б застрелитися. Так воювати… Про це всі говорять, весь світ, всі ж не сліпі та не глухі", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки й оборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, окупанти втратили 35 тисяч солдатів й з кожним днем їх кількість продовжує стрімко зростати.
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