RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Раді вважають, що половина російських генералів "вже мала б застрелитися"

Фото: Олександр Завітневич, голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Пишкін

Російська Федерація місяцями не може виконати свої цілі у війні проти України. Половина генералів мала б вже застрілитися через провал "другої армії світу".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич.

За словами Завітневича, окупантам даються різні ділянки фронту на Донбасі, де вони повинні досягти хоч якої-небудь перемоги, у зв'язку з чим Росія кидає додаткові резерви й підрозділи на напрямки, які вважає для себе пріоритетними.

"Росіяни публічно говорять, що захоплення Донбасу - це їхня мета. Вони себе вважали другою армією світу, але битва за Сєвєродонецьк та багато інших міст триває вже тижні-місяці. Як на мене, вже половина російських генералів мала б застрелитися. Так воювати… Про це всі говорять, весь світ, всі ж не сліпі та не глухі", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки й оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, окупанти втратили 35 тисяч солдатів й з кожним днем їх кількість продовжує стрімко зростати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація