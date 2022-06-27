Ликвидировано 35 тысяч оккупантов: Генштабе рассказали о потерях России в Украине
Фото: в Украине ликвидировано 35 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 150 военных страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 27 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 35000 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1552 (+20),
- боевых бронированных машин - 3687 (+28),
- артиллерийских систем - 771 (+7),
- РСЗО - 243 (+0),
- средства ПВО - 101 (+2),
- самолетов - 217 (+0),
- вертолетов - 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6),
- крылатые ракеты - 139 (+0),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11),
- специальная техника - 60 (+0).
Напомним, накануне украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".