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Ликвидировано 35 тысяч оккупантов: Генштабе рассказали о потерях России в Украине

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 09:14
Ликвидировано 35 тысяч оккупантов: Генштабе рассказали о потерях России в Украине Фото: в Украине ликвидировано 35 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 150 военных страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 27 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35000 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1552 (+20),
  • боевых бронированных машин - 3687 (+28),
  • артиллерийских систем - 771 (+7),
  • РСЗО - 243 (+0),
  • средства ПВО - 101 (+2),
  • самолетов - 217 (+0),
  • вертолетов - 184 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6),
  • крылатые ракеты - 139 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11),
  • специальная техника - 60 (+0).

Напомним, накануне украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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