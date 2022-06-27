В Раде считают, что половина российских генералов "уже должна была бы застрелиться"
Российская Федерация месяцами не может выполнить свои цели в войне против Украины. Половина генералов должна была бы уже застрелиться из-за провала "второй армии мира".
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.
По словам Завитневича, оккупантам даются различные участки фронта на Донбассе, где они должны достичь хоть какой-нибудь победы, в связи с чем Россия бросает дополнительные резервы и подразделения на направления, которые считает для себя приоритетными.
"Россияне публично говорят, что захват Донбасса - это их цель. Они себя считали второй армией мира, но битва за Северодонецк и многие другие города продолжается уже недели-месяцы. По-моему, уже половина русских генералов должна была бы застрелиться. Так воевать... Об этом все говорят, весь мир, все же не слепые и не глухие",- отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, оккупанты потеряли 35 тысяч солдат и с каждым днем их количество продолжает стремительно расти.
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