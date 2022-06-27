У Раді вважають, що половина російських генералів "вже мала б застрелитися"

Російська Федерація місяцями не може виконати свої цілі у війні проти України. Половина генералів мала б вже застрілитися через провал "другої армії світу".

За словами Завітневича, окупантам даються різні ділянки фронту на Донбасі, де вони повинні досягти хоч якої-небудь перемоги, у зв'язку з чим Росія кидає додаткові резерви й підрозділи на напрямки, які вважає для себе пріоритетними.

"Росіяни публічно говорять, що захоплення Донбасу - це їхня мета. Вони себе вважали другою армією світу, але битва за Сєвєродонецьк та багато інших міст триває вже тижні-місяці. Як на мене, вже половина російських генералів мала б застрелитися. Так воювати… Про це всі говорять, весь світ, всі ж не сліпі та не глухі", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки й оборони.