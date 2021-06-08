Раде рекомендуют запретить АРМА продавать имущество без решения суда

Верховной раде рекомендуют запретить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Это предусматривает законопроект №5141.
"Я последовательно выступаю за то, что, как правило, АРМА не должна единолично решать, что делать с активами физических или юридических лиц в отношении которых нет приговора суда - их не признали коррупционерами, преступниками и их активы не признаны преступными. Однако, сейчас именно так", - отметила одна из авторов законопроекта Галина Янченко.
По ее словам, действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.
Закон предлагает запретить АРМА продавать имущество без суда, за исключением случаев, когда:
При этом временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин отметил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №5141", - сказано в сообщении.
Напомним, Верховная рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Парламент планирует определить порядок их проведения.
Как писало РБК-Украина, в 2019 году Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений