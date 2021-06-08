RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Раді рекомендують заборонити АРМА продавати майно без вироку суду

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують заборонити Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, продавати майно без вироку суду. Це передбачає законопроект №5141.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Я послідовно виступаю за те, що, як правило, АРМА не повинна одноосібно вирішувати, що робити з активами фізичних або юридичних осіб щодо яких немає вироку суду - їх не визнано корупціонерами, злочинцями і їхні активи не визнано злочинними. Однак, зараз є саме так", - зазначила одна з авторів законопроекту Галина Янченко.

За її словами, чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Закон пропонує заборонити АРМА продавати майно без вироку суду, за винятком випадків, коли:

  • майно є таким, що швидко псується,
  • якщо є згода власника на продаж майна.

При цьому тимчасово виконуючий обов'язки глави АРМА Віталій Сигидин зауважив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу з реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №5141", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радаконфискация имущества