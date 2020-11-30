Раде рекомендуют ввести штрафы за выжигание травы и поджоги лесов

Верховной раде рекомендуют окончательно установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Соответствующий законопроект №3526 рекомендуется принять во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Соответствующее решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Этим законом запрещается уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах.

Профильный подкомитет согласовал позицию, которой предлагается ввести неполный запрет на уничтожение или выжигание сухой растительности или их остатков, а такие работы могут проводиться в случаях, определенных профильным министерством.

"Во время заседания также было решено разработать законопроект о необходимых изменениях, касающихся предотвращения лесных пожаров, в закон "О землеустройстве". Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в начале сентября Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3526.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров предложил ВР наказывать за препятствование проверкам пожарной безопасности серьезными штрафами в законопроекте №3931.

Так, в конце мая Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мероприятий по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах.