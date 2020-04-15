Раде рекомендуют ввести национальную инвентаризацию лесов

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект №2379 о проведении национальной инвентаризации лесов. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, заседание комитета состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие 11 народных депутатов.

Члены комитета рассмотрели во втором чтении проект закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины о проведении национальной инвентаризации лесов", к которому народными депутатами было предложено 43 поправки, из них девять комитет учел полностью и четыре - редакционно или частично.

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, который также принимал участие в заседании, подчеркнул, что инвентаризация лесов имеет целью, в первую очередь, определить количество лесов и их качество по всей территории Украины. Он сообщил, что это необходимо для того, чтобы Гослесагентство могло рассчитывать лимиты для вырубки, и чтобы эти лимиты отвечали устойчивому развитию лесов и вопросам экологии.

Представитель Гослесагентства также отметил, что последняя инвентаризация проводилась в 1996 году, а она должна проводиться каждые 10 лет.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №2379 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов. За него проголосовали 374 нардепа.

Как писало РБК-Украина, сначала экологический комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №2379 за основу в первом чтении.

Так, в конце ноября 2019 года закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу.