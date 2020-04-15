Раді рекомендують запровадити національну інвентаризацію лісів

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект №2379 щодо проведення національної інвентаризації лісів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, засідання комітету відбулося у режимі відеоконференції. У ньому взяли участь 11 народних депутатів.

Члени комітету розглянули у другому читанні проект закону "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів", до якого народними депутатами було запропоновано 43 правки, із них дев’ять комітетом було враховано повністю і чотири - редакційно або частково.

Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький, який також брав участь у засіданні, підкреслив, що інвентаризація лісів має на меті, в першу чергу, визначити кількість лісів і їх якість по всій території України. Він повідомив, що це необхідно для того, щоб Держлісагентство могло розраховувати ліміти для вирубки, і щоб ці ліміти відповідали сталому розвитку лісів та питанням екології.

Представник Держлісагентства також зауважив, що остання інвентаризація проводилась у 1996 році, а вона має проводитись кожні 10 років.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №2379 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України з приводу проведення національної інвентаризації лісів. За нього проголосували 374 нардепи.

Як писало РБК-Україна, спочатку екологічний комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №2379 за основу в першому читанні.

Так, наприкінці листопада 2019 року закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності.