Раде рекомендуют возобновить выплаты ФОПам на время карантина

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде принять законопроект о выплатах ФОПам на время карантина. Речь идет о президентском проекте закона №5300.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что в конце 2020 года уже предоставлялась аналогичная государственная поддержка гражданам Украины и физическим лицам-предприятиям, которой воспользовалось более 480 тысяч человек. Они подавали заявку через единый портал государственных услуг "Дия".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня оба законопроекта и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом законопроект №5300 с учетом предложений комитета. Альтернативный законопроект №5300-1 комитет рекомендует отклонить", - указано в сообщении.