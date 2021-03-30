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Раді рекомендують відновити виплати ФОПам на час карантину

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 12:09
Раді рекомендують відновити виплати ФОПам на час карантину Фото: комітет Ради рекомендує відновити виплати ФОПам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про виплати ФОПам на час карантину. Йдеться про президентський проект закону №5300.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко зазначила, що у кінці 2020 року вже надавалася аналогічна державна підтримка громадянам України та фізичним особам-підприємствам, якою скористалося понад 480 тисяч осіб. Вони подавали заявку через єдиний портал державних послуг "Дія".

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного обидва законопроекти та за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому законопроект №5300 з урахуванням пропозицій комітету. Альтернативний законопроект №5300-1 комітет рекомендує відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в 2020 році в Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через введення карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам і ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

Так, президент України Володимир Зеленський 19 березня заявив, що місцева влада повинна допомогти бізнесу "червоної зони".

А вже 24 березня на сайті парламенту зявився законопроект глави держави про карантинні виплати ФОПам №5300.

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