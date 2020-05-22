Раде рекомендуют ужесточить штрафы за нарушение законных требований нардепов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде усилить законопроект №3354 "О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты". Одним из авторов законопроекта является первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, при подготовке поступило 53 поправок и предложений, из которых учтено 6 поправок, учтено частично - 8, учтено редакционно - 3, отклонено - 36.

"По результатам обсуждения комитет принял решение утвердить учтенные и отклоненные предложения в сравнительной таблице и рекомендует Верховной раде принять законопроект №3354 во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Предусматривается, что несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение этого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов.

Согласно закону, несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос депутата ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на запрос, предлагается наказывать наложением штрафа на должностных лиц от 200 до 350 таких минимумов. Повторное на протяжении года совершение этого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 13 мая парламент принял за основу законопроект №3354.

Как писало РБК-Украина, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 16 апреля.

Так, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". На пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа.