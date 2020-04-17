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ВР предлагают ужесточить штрафы за нарушение законных требований нардепов

Новости » Политика     17.04.2020 - 13:53
ВР предлагают ужесточить штрафы за нарушение законных требований нардепов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также планируется повысить штрафы за невыполнение законных требований Счетной палаты

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3354 первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчук "О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, предлагается предусмотреть, что несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение этого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов.

Согласно проекту, несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос депутата ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на запрос, предлагается наказывать наложением штрафа на должностных лиц от 200 до 350 таких минимумов. Повторное на протяжении года совершение этого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусматривается, что невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создание препятствий в их работе при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, влечет наложение штрафа на должностных лиц от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, планируется наказывать наложением штрафа на должностных лиц от 350 до 500 таких минимумов.

Напомним, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 16 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов". На пленарной неделе можно вносить не более 10 депутатских запросов от одного нардепа.

Так, 17 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", документ одобрили 248 депутатов Рады.

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