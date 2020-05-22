Раді рекомендують посилити штрафи за порушення законних вимог нардепів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді посилити законопроект №3354 "Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати". Одним з авторів законопроекту є перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, під час підготовки надійшло 53 правок та пропозицій, з яких враховано 6 правок, враховано частково - 8, враховано редакційно - 3, відхилено - 36.

"За результатами обговорення комітет прийняв рішення затвердити враховані та відхилені пропозиції у порівняльній таблиці та рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №3354 у другому читанні і в цілому", - сказано у повідомленні.

Передбачається, що недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення нардепа, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А повторне протягом року вчинення цього порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.

Відповідно до закону, недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит депутата ВР, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит, пропонується карати накладенням штрафу на посадових осіб від 200 до 350 таких мінімумів. Повторне протягом року вчинення цього порушення, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 13 травня парламент схвалив за основу законопроект №3354.

Як писало РБК-Україна, відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті 16 квітня.

Так, у кінці жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів". На пленарному тижні можна вносити не більше 10 депутатських запитів від одного нардепа.