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Раде рекомендуют ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:21
Раде рекомендуют ужесточить ответственность за спекуляцию ценами на маски и лекарства
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранительный комитет рекомендует принять законопроект №3274-1 за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту ужесточить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты, приняв соответствующий законопроект №3274-1. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета 10 апреля провели заседание в режиме видеоконференции и рассмотрели законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (о перепродаже товаров во время карантина, эпидемии, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения)" №3274 и альтернативный к нему №3274-1" о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня".

В частности, проектом №3274-1 предусматривается, что перепродажа в больших размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима ЧС госуровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены - наказывается штрафом от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

"Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового", - указано в сообщении.

При этом в законопроекте определено, что под термином средства гражданской защиты подразумевается противопожарная, аварийно-спасательная и другая специальная техника, оборудование, механизмы, приборы, инструменты, изделия медицинского назначения, лекарственные средства, средства коллективной и индивидуальной защиты, предназначенные и используемые при выполнении задач гражданской обороны.

Кроме того, предлагается определить, что государственные регулируемые цены на средства гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима ЧС государственного уровня устанавливаются Кабинетом министров.

"По результатам обсуждения члены комитета 18 голосами" за "при 3, что" воздержались ", приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 - отклонить", - информируют в парламенте.

Напомним, Кабмин усилил борьбу с контрабандой противоэпидемических товаров.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ежедневно выпускает 900 тысяч масок в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, наращивается отечественное производство тест-систем для выявления COVID-19.

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