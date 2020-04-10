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Раді рекомендують посилити відповідальність за спекуляцію цінами на маски та ліки

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 13:21
Раді рекомендують посилити відповідальність за спекуляцію цінами на маски та ліки
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правоохоронний комітет рекомендує ухвалити законопроект №3274-1 за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту посилити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту, прийнявши відповідний законопроект №3274-1. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету 10 квітня провели засідання у режимі відеоконференції та розглянули законопроекти про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану)" №3274 і альтернативний до нього №3274-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня".

Зокрема, проектом №3274-1 передбачається, що перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму НС держрівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни - карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

"Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища чи в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого", - вказано у повідомленні.

При цьому у законопроекті визначено, що під терміном засоби цивільного захисту розуміється протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту.

Крім того, пропонується визначити, що державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму НС державного рівня встановлюються Кабінетом міністрів.

"За результатами обговорення члени комітету 18 голосами "за" при 3, що "утрималися", прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 - відхилити", - інформують у парламенті.

Нагадаємо, Кабмін посилив боротьбу з контрабандою протиепідемічних товарів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна щодня випускає 900 тисяч масок у зв'язку з пандемією коронавірусу. Крім того, нарощується вітчизняне виробництво тест-систем для виявлення COVID-19.

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